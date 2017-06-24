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Жиру замечен в аэропорту Лиона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Лион, Жиру Оливье, Ляказетт Александр
Сегодня, 19:23 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Переход нападающего «Лиона» Александра Ляказетта в «Арсенал» видится все более вероятным.

Дело в том, что форвард «канониров» Оливье Жиру, который, по слухам, должен стать частью сделки по переходу Ляказетта в лондонский клуб, был замечен в аэропорту Лиона.

В сети Instagram появились фотографии людей, которые не упустили возможности сфотографироваться с Жиру, что породило новую волну слухов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов побить свой трансферный рекорд, подписав Ляказетта.

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