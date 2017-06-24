Жиру замечен в аэропорту Лиона

Переход нападающего «Лиона» Александра Ляказетта в «Арсенал» видится все более вероятным.

Дело в том, что форвард «канониров» Оливье Жиру, который, по слухам, должен стать частью сделки по переходу Ляказетта в лондонский клуб, был замечен в аэропорту Лиона.

В сети Instagram появились фотографии людей, которые не упустили возможности сфотографироваться с Жиру, что породило новую волну слухов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов побить свой трансферный рекорд, подписав Ляказетта.