«Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» нацелились на 18-летнего форварда «Кана»

«Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» желают видеть в своих рядах юного форварда «Кана» Янна Карамоха.

18-летний француз считается весьма перспективным игроком в своей стране и для начала английский и немецкий клубы готовы за него предложить порядка 10 млн евро. В минувшем сезоне Карамох отметился 5 голами в 35 матчах Лиги 1. Ранее футболистам также интересовался «Монако».

Напомним, в июне «РБ Лейпциг» также приобрел полузащитника молодежной сборной Португалии Бруму.