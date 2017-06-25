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«Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» нацелились на 18-летнего форварда «Кана»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кан, Вест Хэм, РБ Лейпциг, Карамох Янн
Сегодня, 15:16 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

«Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» желают видеть в своих рядах юного форварда «Кана» Янна Карамоха

18-летний француз считается весьма перспективным игроком в своей стране и для начала английский и немецкий клубы готовы за него предложить порядка 10 млн евро. В минувшем сезоне Карамох отметился 5 голами в 35 матчах Лиги 1. Ранее футболистам также интересовался «Монако».

Напомним, в июне «РБ Лейпциг» также приобрел полузащитника молодежной сборной Португалии Бруму.

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