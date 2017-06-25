Жан перейдет из «Монако» в «Тулузу» на постоянной основе

В январе «Тулуза» арендовала у «Монако» 21-летнего форварда Корентена Жана до конца сезона. Права выкупа контракт не предусматривал, однако французские СМИ утверждают, что монегаски не собираются возвращать игрока и все-таки продадут его в «Тулузу».

«Монако» желает выручить с продажи футболиста хотя бы 4 млн евро.

В минувшем сезоне Жан успел провести на поле 16 матчей, однако забил всего один гол.