«Галатасарай» включился в борьбу за Йоветича

Пока «Севилья» улаживает детали возможного трансфера нападающего Стевана Йоветича из «Интера», в борьбу за 27-летнего футболиста включился «Галатасарай».

Последние шесть месяцев игрок сборной Черногории провел в Испании на правах аренды, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи за 21 поединок на поле.

Сообщается, что «Севилья» пока не готова платить 13 млн евро за выкуп футболиста и пробует торговаться с привлечением других игроков. В это время турецкий клуб может предложить необходимую сумму.