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«Галатасарай» включился в борьбу за Йоветича
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Интер, Севилья, Йоветич Стеван
Сегодня, 15:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Пока «Севилья» улаживает детали возможного трансфера нападающего Стевана Йоветича из «Интера», в борьбу за 27-летнего футболиста включился «Галатасарай».
Последние шесть месяцев игрок сборной Черногории провел в Испании на правах аренды, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи за 21 поединок на поле.
Сообщается, что «Севилья» пока не готова платить 13 млн евро за выкуп футболиста и пробует торговаться с привлечением других игроков. В это время турецкий клуб может предложить необходимую сумму.
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