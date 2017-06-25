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«Галатасарай» включился в борьбу за Йоветича

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Интер, Севилья, Йоветич Стеван
Сегодня, 15:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Пока «Севилья» улаживает детали возможного трансфера нападающего Стевана Йоветича из «Интера», в борьбу за 27-летнего футболиста включился «Галатасарай». 

Последние шесть месяцев игрок сборной Черногории провел в Испании на правах аренды, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи за 21 поединок на поле.

Сообщается, что «Севилья» пока не готова платить 13 млн евро за выкуп футболиста и пробует торговаться с привлечением других игроков. В это время турецкий клуб может предложить необходимую сумму.

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