«Зенит» хочет приобрести защитника «Сассуоло»

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Сассуоло» Франческо Ачерби. Сообщается, что в услугах этого футболиста лично заинтересован новый главный тренер питерцев Роберто Манчини.

В минувшем сезоне Ачерби сыграл в 49 матчах во всех турнирах и забил четыре гола.