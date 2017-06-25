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«Зенит» хочет приобрести защитника «Сассуоло»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Сассуоло, Ачерби Франческо
Вчера, 23:49 | Источник: Твиттер Джанлуки Ди Марцио | Редакция: Максим Коджеспиров
«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Сассуоло» Франческо Ачерби. Сообщается, что в услугах этого футболиста лично заинтересован новый главный тренер питерцев Роберто Манчини.
В минувшем сезоне Ачерби сыграл в 49 матчах во всех турнирах и забил четыре гола.
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