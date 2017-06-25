Матич перейдет в МЮ на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» близок к завершению сделки по хавбеку «Челси» Неманье Матичу. Ожидается, что серб перейдет в МЮ до конца следующей недели. Сумма трансфера составит порядка 40 млн фунтов.

Напомним, на днях появились слухи, что «Челси» намерен продать Матича. Это связанно с тем, что на его позицию из «Монако» в скором времени будет куплен Тьему Бакайоко.

Матич перешел в «Челси» из «Бенфики» в 2014 году за 25 млн евро.