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Матич перейдет в МЮ на следующей неделе
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Челси, Матич Неманья
Вчера, 23:34 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Манчестер Юнайтед» близок к завершению сделки по хавбеку «Челси» Неманье Матичу. Ожидается, что серб перейдет в МЮ до конца следующей недели. Сумма трансфера составит порядка 40 млн фунтов.
Напомним, на днях появились слухи, что «Челси» намерен продать Матича. Это связанно с тем, что на его позицию из «Монако» в скором времени будет куплен Тьему Бакайоко.
Матич перешел в «Челси» из «Бенфики» в 2014 году за 25 млн евро.
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