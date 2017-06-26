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Кришито: «Я остаюсь в „Зените“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Дженоа, Кришито Доменико
Сегодня, 00:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью итальянским СМИ подтвердил, что остается в России.

«Я обожаю „Дженоа“, и все это знают. Однако „Зенит“ решил не продавать меня и сделал капитаном команды.

Поэтому я остаюсь в России. Я всегда говорил, что однажды вернусь в „Дженоа“, но это случится не сейчас. В то же время горжусь, что являюсь новым капитаном „Зенита“».

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