30
Кришито: «Я остаюсь в „Зените“»
Сегодня, 00:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью итальянским СМИ подтвердил, что остается в России.
«Я обожаю „Дженоа“, и все это знают. Однако „Зенит“ решил не продавать меня и сделал капитаном команды.
Поэтому я остаюсь в России. Я всегда говорил, что однажды вернусь в „Дженоа“, но это случится не сейчас. В то же время горжусь, что являюсь новым капитаном „Зенита“».
Другие материалы по теме:
23 июня 2017
21 июня 2017
17 июня 2017
16 июня 2017
15 июня 2017
Вадим Багров
Бразильцам так хорошо в РФПЛ, что даже гражданство меняют! После переезда Вандерсона в Москву «Соккер.ру» находит рецепты успехов бразильцев в российской лиге.
13 июня 2017
10 июня 2017
60
Или войдите через