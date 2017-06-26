Кришито: «Я остаюсь в „Зените“»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью итальянским СМИ подтвердил, что остается в России.

«Я обожаю „Дженоа“, и все это знают. Однако „Зенит“ решил не продавать меня и сделал капитаном команды.

Поэтому я остаюсь в России. Я всегда говорил, что однажды вернусь в „Дженоа“, но это случится не сейчас. В то же время горжусь, что являюсь новым капитаном „Зенита“».