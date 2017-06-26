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Форчун: «Если бы не дождь в день визита Роналдиньо в Манчестер, он мог бы оказаться в МЮ»
Сегодня, 08:26 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Квинтон Форчун полагает, что легендарный бразильский нападающий Роналдиньо мог оказаться в манкунианском клубе, а не «Барселоне», если бы в Манчестере в день его визита стояла хорошая погода:
«Думаю, мы пригласили Роналдиньо не в то время года, ведь когда он прилетел в манчестерский аэропорт, лил дождь. Если бы мы запланировали его прилет в подходящий день, все могло бы сложиться иначе.
Было бы здорово, если бы он перешел в МЮ. Роналдиньо - один из величайших футболистов в истории. Он развлекал зрителей своей техникой, легкостью и радостью».
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