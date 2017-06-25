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Пицци: «Сборная Чили не была самоуверенной в матче с Австралией»

Матч: ЧилиЧили1 : 1АвстралияАвстралия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Пицци Хуан Антонио
Сегодня, 20:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подвел итоги матча Кубка Конфедераций с командой Австралии (1:1).

«Мы выполнили нашу первую задачу. Ни с какой точки зрения мы не переоценивали свои силы и не страдали от чрезмерной самоуверенности. По ходу игры нам приходилось приспосабливаться и адаптироваться. В первую очередь, играть от соперника.

Они сегодня играли очень агрессивно, в каких-то моментах переигрывали нас. Много моментов было, которые не позволили проявить свои лучшие качества. Но повторю то, что говорил ранее: у нас были разные возможности, и мы могли внести определенные изменения, которые поменяли бы команду. Но я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли сегодня на поле».

Сборная Чили заняла второе место в группе В, набрав пять очков. В полуфинале турнира чилийцы встретятся с командой Португалии.

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