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Погба: «Даже если Гризманн перейдет в „Сити“, мое отношение к нему не изменится»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Атлетико М, Гризманн Антуан, Погба Поль, Ибрагимович Златан
Сегодня, 17:05 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба испытывает теплые чувства по отношению к своему напарнику по сборной Франции — Антуану Гризманну, который недавно продлил контракт с «Атлетико»:

«Гризманн? Я желаю ему только счастья. Где бы он не находился, в „Атлетико“ или „Манчестер Сити“ — мое отношение к нему не изменится. Это один из лучших футболистов в мире».

Также Погба пожелал всего наилучшего покинувшему стан «красных дьяволов» Златану Ибрагимовичу и рассказал о планах МЮ на следующий сезон:

«Если Златан обретет счастье где-то еще, я порадуюсь вместе с ним.

В следующем году наша цель — Премьер-Лига. Конечно, мы также выступим в Лиге чемпионов и уделим ей самое пристальное внимание».

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