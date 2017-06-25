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Лёв: «Огорчен поражением Черчесова»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Германия, Россия, Черчесов Станислав , Лёв Йоахим
Вчера, 21:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал вылет из Кубка Конфедераций команды России. Накануне дружина Станислава Черчесова проиграла Мексике (1:2).
«Я был огорчен, что Черчесов проиграл. Желал ему удачи перед матчем, послал смс. За последние месяцы он произвел кардинальные перемены в сборной. Это очень тяжелый труд, на это требуется время. Отлично знаю Черчесова. Он отличный мотиватор. И он буквально живет футболом! И мечтает развивать футбол в своей стране. Я искренне желаю ему успеха в этом нелегком труде, быть спокойным и последовательным. У нас в Германии тоже ведь был такой непростой период».
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Там и стадионы под завязку заполняются
И футболисты для сборной на три состава есть
А у нас только есть Мутко,Бубнов и Ловчев
А футбола нету
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Не припомню, чтобы Германия занимала 63-ю строчку рейтинга ФИФА.