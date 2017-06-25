Лёв: «Огорчен поражением Черчесова»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал вылет из Кубка Конфедераций команды России. Накануне дружина Станислава Черчесова проиграла Мексике (1:2).

«Я был огорчен, что Черчесов проиграл. Желал ему удачи перед матчем, послал смс. За последние месяцы он произвел кардинальные перемены в сборной. Это очень тяжелый труд, на это требуется время. Отлично знаю Черчесова. Он отличный мотиватор. И он буквально живет футболом! И мечтает развивать футбол в своей стране. Я искренне желаю ему успеха в этом нелегком труде, быть спокойным и последовательным. У нас в Германии тоже ведь был такой непростой период».