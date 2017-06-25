Очоа: «Акинфеев - это вратарь мирового уровня»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа похвалил своего коллегу по ремеслу Игоря Акинфеева. Накануне мексиканцы встречались с Россией в рамках группового этапа Кубка Конфедераций и победили (2:1).

«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами».