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Очоа: «Акинфеев - это вратарь мирового уровня»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Очоа Гильермо, Акинфеев Игорь
Сегодня, 17:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа похвалил своего коллегу по ремеслу Игоря Акинфеева. Накануне мексиканцы встречались с Россией в рамках группового этапа Кубка Конфедераций и победили (2:1).

«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами».

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