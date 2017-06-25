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Очоа: «Акинфеев - это вратарь мирового уровня»
Сегодня, 17:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа похвалил своего коллегу по ремеслу Игоря Акинфеева. Накануне мексиканцы встречались с Россией в рамках группового этапа Кубка Конфедераций и победили (2:1).
«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами».
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Надо бы еще спросить с нападающих когда научатся забивать?
А такой же вопрос не хочешь задать другим кто выкладывает?
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«Не могу пройти мимо Игоря Акинфеева. На него обрушилось много негатива, но я остаюсь при своем мнении – это наш капитан. Многие запоминают лишь его ошибки. Сумасшедшие сэйвы Акинфеева никто не помнит. Сейчас начали припоминать гол в матче с Южной Кореей на чемпионате мира в Бразилии. Взять матч со сборной Швеции в рамках отбора на Евро – если бы не Акнифеев, нас бы вообще не было во Франции. А вспомните матч в Казани, который сделал ЦСКА чемпионом страны.
Все воспринимают его спасения, как должное. А ошибки никак не простят. Посмотрите на Уго Льориса (голкипер „Тоттенхэма“ и сборной Франции – прим. ред.). Что он наделал в матче со шведами? Говорю это потому, что идеальных просто нет. Все ошибаются. Тот же Мануэль Нойер допускает ошибки. В нашей стране слишком критично относятся к игрокам. В этом вопросе нужно быть немного аккуратнее.
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Так что я не мог поделать ничего...
Снимок дома у меня - два на три метра -
Как свидетельство позора моего.
В.С. Высоцкий "Вратарь"
В другом случае, без фактора "хозяин турнира", наш воротник получил бы дискву игры на 3... и тогда ...
С головы "снимают" мяч кулаком(и) но не ногой.
Оба играют в футбол на высоком уровне. А на соккере диванщиков хватает,
зачем футбол ,им хоть Очоа сказал,хоть папа Римский,их сущность-тролль-глор )
И в ближайшем будущем большой футбол и близко не светит ! ) Удачи,Игорян !
Удачи Мексики, должны брать этот турнир.
Очоа я так понимаю надеется оказаться с нами в одной группе на ЧМ?