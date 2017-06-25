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Лёв: «Акинфеев иногда ошибается, но это вратарь очень высокого уровня»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Россия, Германия, Лёв Йоахим , Акинфеев Игорь
Вчера, 22:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на вопрос о том, кто из российских сборников мог бы заиграть в немецкой Бундеслиге.
«В Германии уже были российские игроки. А из тех, кто есть сейчас... Не буду называть фамилии, но хочу выделить вратаря. Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю. А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде».
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Именно на высоком уровне он и пропускает.
https://www.youtube.com/watch?v=tQGmxqsUAjc
- Моего желания тут мало. Если бы были реальные предложения, в ЦСКА бы мне их показали. Конкретного варианта с трансфером у меня никогда не возникало.
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Учи историю ЦСКА,Артемка и не поменьше личную жизнь веди в ВК)))