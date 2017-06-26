«Барселона» предложит «Гуанчжоу Эвергранд» 20 млн евро за Паулиньо

«Барселона» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

Сумма отступных за 28-летнего бразильца, прописанная в контракте игрока с китайским клубом, составляет 40 млн евро, однако «сине-гранатовые» надеются сбить цену на футболиста.

По слухам, каталонский клуб в ближайшее время предложит «Гуанчжоу» 20 млн евро. В «Барсе» считают, что сам игрок может повлиять на ход переговоров, запросив боссов «Гуанчжоу Эвергранд» отпустить его в стан вице-чемпионов Испании.

Не исключен вариант при котором «блаугранас» предложат китайскому клубу провести товарищеский матч на их территории в будущем, что принесет «Гуанчжоу Эвергранд» неплохой доход и добавит клубу популярности на просторах Поднебесной.