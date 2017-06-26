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«Барселона» предложит «Гуанчжоу Эвергранд» 20 млн евро за Паулиньо
Сегодня, 13:01 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
«Барселона» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
Сумма отступных за 28-летнего бразильца, прописанная в контракте игрока с китайским клубом, составляет 40 млн евро, однако «сине-гранатовые» надеются сбить цену на футболиста.
По слухам, каталонский клуб в ближайшее время предложит «Гуанчжоу» 20 млн евро. В «Барсе» считают, что сам игрок может повлиять на ход переговоров, запросив боссов «Гуанчжоу Эвергранд» отпустить его в стан вице-чемпионов Испании.
Не исключен вариант при котором «блаугранас» предложат китайскому клубу провести товарищеский матч на их территории в будущем, что принесет «Гуанчжоу Эвергранд» неплохой доход и добавит клубу популярности на просторах Поднебесной.
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"Благотворительный фонд аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси за восемь лет не задекларировал доход на сумму не менее 10 млн евро. Об этом сообщает испанская газета ... со ссылкой на свои источники.
Фонд имени Месси был создан в 2007 году в Барселоне. Его целью была заявлена помощь детям, но, по данным издания, с его помощью аргентинец скрывал свои доходы от спонсорских контрактов. Фонд не предоставлял данные по своему финансовому обороту в налоговые органы Испании и Аргентины, используя в качестве прикрытия три организации со схожими названиями, но разными регистрационными номерами.
Как сообщает газета, представители фонда отказались давать комментарии по поводу данной ситуации."
Ну а раз "отказались",то так и есть! Роналду,не отставай!!!