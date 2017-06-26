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Модесте прилетел в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кельн, Гуанчжоу Эв, Модесте Энтони
Сегодня, 13:11 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Кельна» Энтони Модесте прилетел в Китай перед своим переходом в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Напомним, 29-летний форвард перейдет в китайский клуб за 35 млн евро.
Модесте заключит контракт сроком на 3.5 года, по которому он будет получать 11 млн евро в сезон.
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