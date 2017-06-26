Модесте прилетел в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Кельна» Энтони Модесте прилетел в Китай перед своим переходом в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Напомним, 29-летний форвард перейдет в китайский клуб за 35 млн евро.

Модесте заключит контракт сроком на 3.5 года, по которому он будет получать 11 млн евро в сезон.