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Источник: «Азмун прилетел в Казань и прошёл медосмотр в „Рубине“»
Сегодня, 15:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, нападающий «Ростова» Сердар Азмун в скором времени станет игроком «Рубина».
Сообщается, что 22-летний иранец сегодня прибыл в расположение «Рубина», где уже успел пройти медобследование.
Ожидается, что Азмун перейдет в «Рубин» вслед за Курбаном Бердыевым, под руководством которого он ранее работал и в «Ростове», и в «Рубине».
Напомним, что интерес к Азумуну также проявлял шотландский «Селтик».
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Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3 млн евро.
Сумма выкупа Канунникова составляет 6 млн евро
Стали известны подробности подписания контракта нападающего «Рубина» и сборной России Максима Канунникова со «Спартаком».
По информации «БИЗНЕС Online», у игрока продолжает действовать контракт с казанским клубом, где прописана конкретная сумма отступных – за 6 млн евро футболиста может выкупить любая команда. Однако, согласно договору, о своем желании покинуть нынешний клуб Канунников должен был сообщить еще до конца предыдущего сезона, и по существующим правилам его уход сейчас грозит игроку дисквалификацией на срок в один-два месяца. Отметим, что казанский клуб рассчитывает сохранить игрока в составе.
Удачи Казань !