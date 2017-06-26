Источник: «Азмун прилетел в Казань и прошёл медосмотр в „Рубине“»

По информации источника, нападающий «Ростова» Сердар Азмун в скором времени станет игроком «Рубина».

Сообщается, что 22-летний иранец сегодня прибыл в расположение «Рубина», где уже успел пройти медобследование.

Ожидается, что Азмун перейдет в «Рубин» вслед за Курбаном Бердыевым, под руководством которого он ранее работал и в «Ростове», и в «Рубине».

Напомним, что интерес к Азумуну также проявлял шотландский «Селтик».