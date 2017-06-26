Рейтинг@Mail.ru

Источник: «Азмун прилетел в Казань и прошёл медосмотр в „Рубине“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Ростов, Рубин, Азмун Сердар
Сегодня, 15:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, нападающий «Ростова» Сердар Азмун в скором времени станет игроком «Рубина».

Сообщается, что 22-летний иранец сегодня прибыл в расположение «Рубина», где уже успел пройти медобследование.

Ожидается, что Азмун перейдет в «Рубин» вслед за Курбаном Бердыевым, под руководством которого он ранее работал и в «Ростове», и в «Рубине».

Напомним, что интерес к Азумуну также проявлял шотландский «Селтик».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:03
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:01
ответ пользователю Рубин или Зенит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:58
ответ пользователю Рубиновый Дракон (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:56, редактировал Сегодня 15:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:53
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
«Зенит» совершит ошибку на 70 миллионов?
В «Роме» завелся гениальный менеджер и может всучить Манчини двух разрушителей по цене форвардов. «Соккер.ру» проверяет, продумал ли «Зенит» свои трансферы?
Комментариев: 17
24 июня 2017
22:06 Слухи Источник: «„Зенит“ совершит трансферы Маноласа и Паредеса до вторника» 85
16:23 Лебеденко вскоре может присоединиться к московскому «Арарату» 10
14:39 Слухи Состав «Краснодара» может пополниться защитником «Шальке» Аого 17
02:15 Слухи «Зенит» обсудит возможный трансфер Паредеса в понедельник 17
01:26 Источник: «Манолас перейдёт в „Зенит“ за 33 млн фунтов» 48
23 июня 2017
20:59 Слухи ЦСКА претендует на 18-летнего хавбека румынского «Ботошани» 93
18:56 Слухи «Зенит» согласовал переход Дриусси 126
13:45 Слухи «Спартак» интересуется сербским защитником Петковичем 32
05:21 Источник: «ЦСКА хочет вернуть Мусу» 94
все материалы по этой теме
Турниры