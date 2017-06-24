Состав «Краснодара» может пополниться защитником «Шальке» Аого

Авторитетный немецкий таблоид Bild сообщает об интересе «Краснодара» к защитнику «Шальке» Деннису Аого. Клуб не стал продлевать контракт с 30-летним футболистом, так что немец может отправиться в российский коллектив на правах свободного агента.

Отмечается, что «Краснодар» готов платить футболисту более высокую зарплату, чем тот получал в «Шальке».

Аого стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года в составе сборной Германии, однако в минувшем сезоне защитник провел всего 7 матчей в Бундеслиге.