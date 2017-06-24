Лебеденко вскоре может присоединиться к московскому «Арарату»

Московский «Арарат» в ближайшее время может усилиться 34-летним полузащитником Игорем Лебеденко, который ранее выступал в «Ахмате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике «Арарата» Андраник Керопян:

«Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии».

Напомним, последним приобретением «Арарата» стал бывший игрок «Краснодара» Марат Измайлов.