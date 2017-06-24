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Лебеденко вскоре может присоединиться к московскому «Арарату»
Соккер.Ру // Россия. Второй дивизион. Центр 2015/2016, Россия: трансферные слухи, Арарат, Лебеденко Игорь
Сегодня, 16:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Московский «Арарат» в ближайшее время может усилиться 34-летним полузащитником Игорем Лебеденко, который ранее выступал в «Ахмате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике «Арарата» Андраник Керопян:
«Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии».
Напомним, последним приобретением «Арарата» стал бывший игрок «Краснодара» Марат Измайлов.
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