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Источник: «„Зенит“ совершит трансферы Маноласа и Паредеса до вторника»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос, Паредес Леандро
Сегодня, 22:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, переход игроков «Ромы» Костаса Маноласа и Леандро Паредеса в «Зенит» - дело решенное.
Сообщается, что «сине-бело-голубые» заплатят за двух футболистов 65 млн евро.
Отмечается, что трансфер защитника уже согласован, а полной договоренности в вопросе перехода Паредеса клубы достигнут в течение ближайших дней.
Уже в понедельник или вторник оба должны стать игроками «Зенита».
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22 июня 2017
Александр Чистяков
Манчини приступил к работе с «Зенитом», но в распоряжении итальянца пока не тот состав, на который он рассчитывает. «Соккер.ру» - об ожидаемых переменах в «Зените».
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Или войдите через
Ща четвёртый состав наберут, а потом лишних в аренду отдадут в Тосно и Динамо СПб.
Динвмо выиграет ФНЛ, Тосно сразу в лигу европы, а Зенит первый)))))
Вот хитропо пые))))
Привет✌🏻
Нравится мне ваш Джикия - надо ему ярко провести сезон и уезжать за границу.
3-5 человек надо отпустить восвояси.
сколько именно твоих денег потратил зенит??
огласи сумму и чек покажи чтоб не быть балаболом
ты мне не интересен даже как свин
https://www.soccer.ru/blogs/record/920941
что эксперты московские скажут??
опять народное бабло на лево пускают.
бабушки в шоке
Поменяй одну фамилию на другую, и получится, что у Федуна частная нефть, а мне не досталось вообще...