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Источник: «„Зенит“ совершит трансферы Маноласа и Паредеса до вторника»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос, Паредес Леандро
Сегодня, 22:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, переход игроков «Ромы» Костаса Маноласа и Леандро Паредеса в «Зенит» - дело решенное.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» заплатят за двух футболистов 65 млн евро.

Отмечается, что трансфер защитника уже согласован, а полной договоренности в вопросе перехода Паредеса клубы достигнут в течение ближайших дней.

Уже в понедельник или вторник оба должны стать игроками «Зенита».

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