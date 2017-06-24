Источник: «„Зенит“ совершит трансферы Маноласа и Паредеса до вторника»

По информации итальянских СМИ, переход игроков «Ромы» Костаса Маноласа и Леандро Паредеса в «Зенит» - дело решенное.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» заплатят за двух футболистов 65 млн евро.

Отмечается, что трансфер защитника уже согласован, а полной договоренности в вопросе перехода Паредеса клубы достигнут в течение ближайших дней.

Уже в понедельник или вторник оба должны стать игроками «Зенита».