Рейтинг@Mail.ru

Полузащитник «Бордо» Унас подтвердил, что переходит в «Наполи»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бордо, Наполи, Унас Адам
Сегодня, 23:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Бордо» Адам Унас заявил, что продолжит карьеру в «Наполи».

«Теперь официально. Цвета „Наполи“ - это мои цвета.

Я принимаю новый вызов с радостью и уверенностью в своих силах, но и благодарен „Бордо“, который дал мне всё. Хочу поблагодарить тех людей, которые с самого начала верили в меня.

Огромное спасибо всем сотрудникам клуба, мои товарищам по команде, а также болельщикам „Бордо“».

По слухам, сумма трансфера составит 10 млн евро.

В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 26 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Бордо» расстался с Жереми Менезом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
21:13 Слухи «Челси» претендует на Витоло 5
21:04 Слухи «Марсель» предложил Бакке трехлетний контракт 1
20:14 Слухи Мбаппе отказался от девятикратного увеличения зарплаты в «Монако» 17
19:02 Слухи «Севилья» предложила 28 млн евро за Муриэля, которым интересовался «Зенит» 8
17:28 Слухи Чалханоглу дал согласие на переход в «Милан» 30
16:59 Слухи «Бавария» просит у «Ювентуса» 50 млн евро за Дугласа Косту 16
16:48 Слухи «Тоттенхэм» согласовал долгосрочный контракт с 20-летним хавбеком «Ниццы» 1
14:57 Слухи «Челси» заплатит рекордные для себя 70 млн евро за переход Алекса Сандро 33
14:36 Слухи Источник: «Марез устал ждать предложения „Барселоны“ и готов перейти в „Арсенал“» 28
14:26 Слухи Энцо Зидан близок к переходу в «Алавес» на правах аренды 8
все материалы по этой теме
Турниры