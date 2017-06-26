Полузащитник «Бордо» Унас подтвердил, что переходит в «Наполи»

Полузащитник «Бордо» Адам Унас заявил, что продолжит карьеру в «Наполи».

«Теперь официально. Цвета „Наполи“ - это мои цвета.

Я принимаю новый вызов с радостью и уверенностью в своих силах, но и благодарен „Бордо“, который дал мне всё. Хочу поблагодарить тех людей, которые с самого начала верили в меня.

Огромное спасибо всем сотрудникам клуба, мои товарищам по команде, а также болельщикам „Бордо“».

По слухам, сумма трансфера составит 10 млн евро.

В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 26 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Бордо» расстался с Жереми Менезом.