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Полузащитник «Бордо» Унас подтвердил, что переходит в «Наполи»
Сегодня, 23:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Бордо» Адам Унас заявил, что продолжит карьеру в «Наполи».
«Теперь официально. Цвета „Наполи“ - это мои цвета.
Я принимаю новый вызов с радостью и уверенностью в своих силах, но и благодарен „Бордо“, который дал мне всё. Хочу поблагодарить тех людей, которые с самого начала верили в меня.
Огромное спасибо всем сотрудникам клуба, мои товарищам по команде, а также болельщикам „Бордо“».
По слухам, сумма трансфера составит 10 млн евро.
В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 26 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее «Бордо» расстался с Жереми Менезом.
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