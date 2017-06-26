«Бавария» просит у «Ювентуса» 50 млн евро за Дугласа Косту

«Бавария» и «Ювентус» не могут прийти к соглашению в вопросе возможного перехода вингера мюнхенцев Дугласа Косты в туринский клуб.

Сообщается, что «красные» упорно оценивают бразильца в 50 млн евро, в то время как «Старая Синьора» предлагает за игрока 40 млн евро.

Сам футболист желает сменить клубную прописку, так как хочет играть чаще и надеется отправиться в составе сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

Кроме того, «Юве», по слухам, уже согласовал пятилетний контракт с 26-летним игроком. «Бьянконери» готовы платить Косте 6 млн евро в год.