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«Бавария» просит у «Ювентуса» 50 млн евро за Дугласа Косту
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ювентус, Коста Дуглас
Сегодня, 16:59 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Бавария» и «Ювентус» не могут прийти к соглашению в вопросе возможного перехода вингера мюнхенцев Дугласа Косты в туринский клуб.
Сообщается, что «красные» упорно оценивают бразильца в 50 млн евро, в то время как «Старая Синьора» предлагает за игрока 40 млн евро.
Сам футболист желает сменить клубную прописку, так как хочет играть чаще и надеется отправиться в составе сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.
Кроме того, «Юве», по слухам, уже согласовал пятилетний контракт с 26-летним игроком. «Бьянконери» готовы платить Косте 6 млн евро в год.
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