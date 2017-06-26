Чалханоглу дал согласие на переход в «Милан»

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу дал добро на переход в «Милан», который надеется подписать 23-летнего игрока за 25 млн евро. В данный момент клубы ведут переговоры, и сделка может быть заключена в ближайшие дни.

Чалханоглу не играл с февраля, так как был дисквалифицирован на 4 месяца за контрактные нарушения.

В прошлом сезоне Хакан провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Чалханоглу может стать первым турком в «Милане» со времен Фатиха Терима, который тренировал «россонери» в начале нулевых.