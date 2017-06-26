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Чалханоглу дал согласие на переход в «Милан»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Байер, Милан, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 17:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу дал добро на переход в «Милан», который надеется подписать 23-летнего игрока за 25 млн евро. В данный момент клубы ведут переговоры, и сделка может быть заключена в ближайшие дни.
Чалханоглу не играл с февраля, так как был дисквалифицирован на 4 месяца за контрактные нарушения.
В прошлом сезоне Хакан провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Чалханоглу может стать первым турком в «Милане» со времен Фатиха Терима, который тренировал «россонери» в начале нулевых.
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