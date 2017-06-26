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«Челси» претендует на Витоло

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Севилья, Витоло
Сегодня, 21:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте обозначил новую трансферную цель своей команды. Считается, что трансферы Алекса Сандро из «Ювентуса» и Тьему Бакайоко из «Монако» уже практически решенный вопрос, и теперь лондонцы нацелились на вингера «Севильи» Витоло. В борьбе за игрока «Челси» придется выдержать конкуренцию «Атлетико». Сумма отступных в контракте 27-летнего хавбека составляет 40 млн евро.

В минувшем сезоне Примеры Витоло забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах.

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