«Челси» претендует на Витоло

Главный тренер «Челси» Антонио Конте обозначил новую трансферную цель своей команды. Считается, что трансферы Алекса Сандро из «Ювентуса» и Тьему Бакайоко из «Монако» уже практически решенный вопрос, и теперь лондонцы нацелились на вингера «Севильи» Витоло. В борьбе за игрока «Челси» придется выдержать конкуренцию «Атлетико». Сумма отступных в контракте 27-летнего хавбека составляет 40 млн евро.

В минувшем сезоне Примеры Витоло забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах.