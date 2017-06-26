«Марсель» предложил Бакке трехлетний контракт

«Марсель» намерен заполучить нападающего «Милана» Карлоса Бакку. По слухам, французский клуб предложил колумбийцу трехлетний контракт. Сам Бакка намерен остаться в «Милане».

Карлос провел в стане «россонери» 2 сезона и за 77 матчей он забил 34 мяча.