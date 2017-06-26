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«Марсель» предложил Бакке трехлетний контракт

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Марсель, Бакка Карлос
Сегодня, 21:04 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

«Марсель» намерен заполучить нападающего «Милана» Карлоса Бакку. По слухам, французский клуб предложил колумбийцу трехлетний контракт. Сам Бакка намерен остаться в «Милане».

Карлос провел в стане «россонери» 2 сезона и за 77 матчей он забил 34 мяча. 

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