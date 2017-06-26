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«Марсель» предложил Бакке трехлетний контракт
Сегодня, 21:04 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Марсель» намерен заполучить нападающего «Милана» Карлоса Бакку. По слухам, французский клуб предложил колумбийцу трехлетний контракт. Сам Бакка намерен остаться в «Милане».
Карлос провел в стане «россонери» 2 сезона и за 77 матчей он забил 34 мяча.
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