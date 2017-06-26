Рейтинг@Mail.ru

«Севилья» предложила 28 млн евро за Муриэля, которым интересовался «Зенит»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Сампдория, Муриэль Луис
Сегодня, 19:02 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль может перебраться в «Севилью». Андалусийский клуб предложил за игрока 22 млн евро + 6 млн бонусами, тем самым перебив ставку «Лацио» и «Валенсии».

В минувшем сезоне Муриэль забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче Серии А. Футболистом также интересовался «Зенит».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:27
ответ пользователю clop (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:12
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:11
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:28 Слухи Чалханоглу дал согласие на переход в «Милан» 19
16:59 Слухи «Бавария» просит у «Ювентуса» 50 млн евро за Дугласа Косту 9
16:48 Слухи «Тоттенхэм» согласовал долгосрочный контракт с 20-летним хавбеком «Ниццы» 0
14:57 Слухи «Челси» заплатит рекордные для себя 70 млн евро за переход Алекса Сандро 28
14:36 Слухи Источник: «Марез устал ждать предложения „Барселоны“ и готов перейти в „Арсенал“» 28
14:26 Слухи Энцо Зидан близок к переходу в «Алавес» на правах аренды 8
13:38 Слухи ПСЖ включился в борьбу за Усмана Дембеле 9
13:29 Слухи «Атлетико» хочет подписать Ибрагимовича 18
13:11 Модесте прилетел в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 5
13:01 Слухи «Барселона» предложит «Гуанчжоу Эвергранд» 20 млн евро за Паулиньо 14
все материалы по этой теме
Турниры