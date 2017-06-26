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«Севилья» предложила 28 млн евро за Муриэля, которым интересовался «Зенит»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Сампдория, Муриэль Луис
Сегодня, 19:02 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль может перебраться в «Севилью». Андалусийский клуб предложил за игрока 22 млн евро + 6 млн бонусами, тем самым перебив ставку «Лацио» и «Валенсии».
В минувшем сезоне Муриэль забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче Серии А. Футболистом также интересовался «Зенит».
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Во первых Муриэль столько не стоит......
Во вторых статистика у парня не ахти.....
В третьих ..у нас лимит..