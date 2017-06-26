«Севилья» предложила 28 млн евро за Муриэля, которым интересовался «Зенит»

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль может перебраться в «Севилью». Андалусийский клуб предложил за игрока 22 млн евро + 6 млн бонусами, тем самым перебив ставку «Лацио» и «Валенсии».

В минувшем сезоне Муриэль забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче Серии А. Футболистом также интересовался «Зенит».