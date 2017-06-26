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Мбаппе отказался от девятикратного увеличения зарплаты в «Монако»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Монако, Реал, Арсенал, ПСЖ, Мбаппе Килиан
Сегодня, 20:14 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отказался от девятикратного увеличения зарплаты, сообщают во Франции. Монегаски были готовы платить игроку 700 тысяч евро в месяц, вместо нынешних 80.

За игроком следит «Ливерпуль», однако «красные» не уверены, что Мбаппе хочет переезжать в Англию. Также ситуацию контролируют ПСЖ и «Арсенал». Главным же претендентом на юного игрока считается «Реал», который наверняка побьет трансферный рекорд, если все-таки решит купить 18-летнего Мбаппе.

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