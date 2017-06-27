«Рома» и Паредес выбирают между «Ювентусом» и «Зенитом»

Основными претендентами на полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса являются «Зенит» и «Ювентус». По информации источника, римляне не намерены продавать аргентинца одному из главных соперников в чемпионате Италии, в то время как сам Паредес не хочет переходить в российский клуб и ожидает нового предложения для «Ромы» от «Старой синьоры».

Также источник отмечает, что во вторник состоится встреча агента аргентинского хавбека с представителями «Зенита», которые, как ожидается, предложат улучшенные условия личного контракта для 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за переход двух игроков «Ромы» Леандро Паредеса и Костаса Маноласа 65 млн евро.