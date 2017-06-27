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«Рома» и Паредес выбирают между «Ювентусом» и «Зенитом»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Ювентус, Паредес Леандро
Сегодня, 01:48 | Источник: Calcionews24.com | Редакция: Павел Молочный
Основными претендентами на полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса являются «Зенит» и «Ювентус». По информации источника, римляне не намерены продавать аргентинца одному из главных соперников в чемпионате Италии, в то время как сам Паредес не хочет переходить в российский клуб и ожидает нового предложения для «Ромы» от «Старой синьоры».
Также источник отмечает, что во вторник состоится встреча агента аргентинского хавбека с представителями «Зенита», которые, как ожидается, предложат улучшенные условия личного контракта для 22-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за переход двух игроков «Ромы» Леандро Паредеса и Костаса Маноласа 65 млн евро.
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Паредес естественно выберет Зенит, как постоянный участник финалов Лиги Чемпионов и вообще лучший клуб восточной Европы.
Кто бы сомневался ? :-))))))))))))))