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Источник: «„Локомотив“ договорился с „Рубином“ о выкупе Кверквелии»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Рубин, Кверквелия Соломон
Сегодня, 16:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в скором времени станет игроком «Локомотива», утверждает источник.

По слухам, «железнодорожники» согласовали с казанским клубом выкуп 25-летнего футболиста.

Напомним, что грузин уже играл за «Локомотив»: вторую часть минувшего сезона Кверквелия провел в московском клубе, где выступал на правах аренды.

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