Навас и Кудряшов присоединятся к «Рубину» на сборе в Австрии

Защитники Сесар Навас и Федор Кудряшов в ближайшие дни должны отправиться в расположение «Рубина», который проводит свой сбор в Австрии. В то же время форвард казанцев Владимир Дядюн не поехал на сбор вместе с остальной командой.

Навас и Кудряшов выступали в «Ростове» под руководством Курбана Бердыева. 37-летний испанец в прошлом сезоне провел 24 матча в РФПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста, а на счету 30-летнего россиянина те же 24 поединка в Премьер-Лиге.