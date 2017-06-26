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Навас и Кудряшов присоединятся к «Рубину» на сборе в Австрии
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Ростов, Рубин, Навас Сесар, Кудряшов Федор, Дядюн Владимир
Сегодня, 17:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитники Сесар Навас и Федор Кудряшов в ближайшие дни должны отправиться в расположение «Рубина», который проводит свой сбор в Австрии. В то же время форвард казанцев Владимир Дядюн не поехал на сбор вместе с остальной командой.
Навас и Кудряшов выступали в «Ростове» под руководством Курбана Бердыева. 37-летний испанец в прошлом сезоне провел 24 матча в РФПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста, а на счету 30-летнего россиянина те же 24 поединка в Премьер-Лиге.
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Или войдите через
Поэтому Спартаку это не грозит.
Сезон еще не начался,а его уже обожаю,интересно будет)
И причём здесь Зенит...до тебя посыл моего сообщения дошёл верно?
Гранат, Азмун, Навас, Кудряшов - в "Рубин".
Нобоа, Тереньтьев, Терехин, Полоз - в "Зенит".
Игроки, которые делали имя "Ростову" в Лиге Чемпионов, под руководством Бердыева, оказались на разных баррикадах. И если ушедшие в "Рубин" имеют перспективы, то перешедшим в "Зенит", неизвестно, что уготовила судьба. Трудно загадывать наперед, но
судя по предыдущим ходокам в "Зенит", перспективы довольно призрачные.
Без Бердыева они не способны играть на прежнем уровне, и после ухода тренера команда перестаёт прогрессировать - так ещё и забирает тех же к себе...по сути, из пустого в порожнее.