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Газизов: «„Уфа“ подписала долгосрочный контракт с Беленовым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Уфа, Беленов Александр
Сегодня, 03:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Российский голкипер Александр Беленов, как и ожидалось, продлил соглашение с «Уфой». Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов:

«Подписан долгосрочный контракт с Беленовым. Вопрос окончательно решён.

Как Беленов воспринял непопадание в окончательный состав сборной России на КК-2017? Конечно, неприятно, когда тебя „отцепляют“ в последний момент. Но Саша сильный духом парень, профессионал с большой буквы. Он всё это достойно перенес. Будет работать, доказывать тренерскому штабу и „Уфы“, и сборной, что он достоин вызова в национальную команду.

Допускаем ли, что он попадёт в состав сборной на ЧМ-2018? По крайней мере в этом году своей игрой он заслужил вызов в сборную. Главный тренер принял решение, а оно не обсуждается. Посмотрим, что будет дальше».

Гендиректор «Уфы» также поделился мнением об основном вратаре сборной России Игоре Акинфееве:

«Он вратарь серьёзного уровня. Однако его сегодня подпирают. Есть и другие голкиперы, которые, наверное, тоже достойны играть в воротах национальной команды. Однако, как я уже сказал, всё решает тренерский штаб. Игорь большой футболист. Акинфеев – глыба, это даже не обсуждается! Но, может быть, кого-то ещё задействовать в контрольных играх?»

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