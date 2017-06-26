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«Реал» продлит контракт с Рамосом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Реал, Рамос Серхио
Сегодня, 09:17 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

«Реал» в скором времени продлит сотрудничество со своим капитаном Серхио Рамосом, утверждают в Испании.

По информации источника, новое трудовое соглашение между «сливочными» и 31-летним защитником будет действовать до 2021 года.

Напомним, что в завершившемся сезоне Рамос помог «Королевскому клубу» победить в чемпионате Испании и во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов.

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