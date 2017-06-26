«Реал» продлит контракт с Рамосом

«Реал» в скором времени продлит сотрудничество со своим капитаном Серхио Рамосом, утверждают в Испании.

По информации источника, новое трудовое соглашение между «сливочными» и 31-летним защитником будет действовать до 2021 года.

Напомним, что в завершившемся сезоне Рамос помог «Королевскому клубу» победить в чемпионате Испании и во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов.