«Интер» предложил Перишичу новый контракт

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не могут согласовать трансфер хавбека «нерадзурри» Ивана Перишича.

Манкунианцы очень хотят видеть у себя хорватского футболиста, но не хотят платить за него запрошенные «Интером» 43 млн фунтов, предлагая 35 млн фунтов.

По слухам, миланский клуб это предложение не устраивает, потому игрок может и не сменить клубную прописку. Более того, сообщается, что «Интер» уже предложил хавбеку новый контракт.