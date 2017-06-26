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«Интер» предложил Перишичу новый контракт

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Контракты, Интер, Ман Юнайтед, Перишич Иван
Сегодня, 14:09 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Антон Белюсь

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не могут согласовать трансфер хавбека «нерадзурри» Ивана Перишича.

Манкунианцы очень хотят видеть у себя хорватского футболиста, но не хотят платить за него запрошенные «Интером» 43 млн фунтов, предлагая 35 млн фунтов.

По слухам, миланский клуб это предложение не устраивает, потому игрок может и не сменить клубную прописку. Более того, сообщается, что «Интер» уже предложил хавбеку новый контракт.

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