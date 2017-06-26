«Амкар» и Гол продлили сотрудничество

Пресс-служба «Амкара» сообщает о том, что 31-летний полузащитник Януш Гол продолжит выступать за клуб и в будущем.

Стороны подписали новый контракт, срок действия которого рассчитан до 2019 года.

Исполнительный директор пермяков Денис Маслов прокомментировал продление сотрудничества с польским хавбеком:

«Отличие „Амкара“ от многих клубов — в том, что мы бережем наших игроков, уважаем их и в ответ получаем такие же добрые импульсы. В команде всегда был костяк футболистов, игравших в Перми подолгу, и это являлось залогом турнирной и человеческой стабильности коллектива. Недавно в интервью Януш Гол сказал о том, что готов завершить свою карьеру в „Амкаре“, и это лучше всего говорит о системе ценностей, существующей в клубе. Чаще всего игроки, у которых заканчиваются контракты, наоборот, стараются говорить об интересе других клубов и набивают себе цену. Однако наши переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал и футболиста, и руководство клуба и, я уверен, многочисленных болельщиков „Амкара“».