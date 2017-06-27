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Григорян: «В перерыве матча в Астрахани нахлобучил судью в прямом и переносном смысле»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Анжи, Нижний Новгород, Григорян Александр
Сегодня, 06:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян отметил, что теперь старается не допускать конфликтных ситуаций с судьями, чтобы не навредить команде:

«Хотел ли в мужском футболе в гневе судью задушить? Было такое. Сейчас он инспектор, и мы в великолепных отношениях. Потому, что не задушил? Наверное. Действительно, раньше я сильно хулиганил. Это случилось в раздевалке в Астрахани, когда работал с нижегородской командой. Мы уступили при полном игровом преимуществе. В перерыве сильно нахлобучил судью в прямом и переносном смысле. Вот во втором тайме он окончательно и показал мне свою власть.

Нет, я его не стукал. Ограничился всеми словесными эпитетами, которые только мог выплеснуть. Потом пришёл к выводу, что не стоило, потому что можешь навредить своей команде. Ведь арбитры – со своим самолюбием. Они помнят абсолютно все ситуации, сами мне напоминали. Ни одно оскорбление и негатив в адрес судьи не проходит даром».

Напомним, недавно Григорян рассказал, что собирается внедрить в «Анжи» боксёрские тренировки.

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