Григорян: «Для меня не имеет значения, сколько мне будут платить»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что деньги никогда не стояли для него на первом месте при заключении контрактов с клубами:

«Осман Кадиев рассказывал, что я не знал сумму своего контракта с „Анжи“, когда его подписывал? Альтруистов сейчас уже почти нет. Наверное, я единственный, кто из них остался. Не вижу в этом ничего зазорного и ничего выдающегося. Это всего лишь жизненная позиция.

При этом хорошо зарабатываю. Но для меня не имеет значения, сколько мне будут платить. Ни в одном клубе я никогда не обсуждал свои финансовые условия – сколько предлагали, на столько и соглашался. Исключение – Хабаровск, когда я впервые попросил двухлетний контракт, чтобы спланировать жизнь своей семьи на ближайшее будущее. Но мне сказали, что клуб всегда заключает договор только на год. Однажды, после того как четыре месяца был без работы, я принял „Машук“ из Пятигорска. Все коллеги говорили, что не должен уходить во вторую лигу, что нужно держать уровень. А я пошел на зарплату в 30 тысяч рублей. И трудился с такой же отдачей и энергией, как и потом во Владивостоке, в „Луче“, где мне платили 350 тысяч. Тогда поймал себя на мысли, что не от денег зависит качество твоей работы. Вот такой я необычный альтруист».

Также Григорян отметил, что теперь старается не допускать конфликтных ситуаций с судьями, чтобы не навредить команде.