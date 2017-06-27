Бубнов прокомментировал «месседж» Кокорина и Дзюбы

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал скандальное видео, записанное форвардами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Александром Кокориным:

«Что значит этот жест? Усы? Кого? В любом случае Дзюба сказал, что они пошутили. Над кем? Шутки бывают неуместными и не ко времени. Есть шутки, которые вообще оскорбляют. Если таким образом проявлена неприязнь к Черчесову, то они лишний раз показали своё отношение к сборной. На их имидже только отрицательно скажется такой поступок. И так проблем много, особенно у Кокорина. И я не понимаю, для чего это делается».