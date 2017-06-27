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Бубнов: «Лучший игрок сборной России на Кубке Конфедераций – это Головин»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Бубнов Александр , Головин Александр
Сегодня, 01:21 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что лучшим игроком в составе сборной России на Кубке Конфедераций-2017 был полузащитник ЦСКА Александр Головин:

«У меня есть расшифровка технико-тактических действий. Я могу извиниться перед Головиным, потому что по матчу с Португалией я неправильно сложил его действия. Я ему написал 60 ТТД, там и процент брака был другой, и я ему поставил тройку. Я извиняюсь перед ним, там получается, что он с португальцами совершил больше всех технико-тактических действий – 91, при 21% брака. Это четвёрка.

С мексиканцами у него тоже больше всех технико-тактических действий, его оценка за этот матч – четвёрка. Я считаю, что вот эти две игры наиболее показательны для нашей сборной. И лучший игрок сборной России – Головин».

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