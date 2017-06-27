Бубнов: «Лучший игрок сборной России на Кубке Конфедераций – это Головин»
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что лучшим игроком в составе сборной России на Кубке Конфедераций-2017 был полузащитник ЦСКА Александр Головин:
«У меня есть расшифровка технико-тактических действий. Я могу извиниться перед Головиным, потому что по матчу с Португалией я неправильно сложил его действия. Я ему написал 60 ТТД, там и процент брака был другой, и я ему поставил тройку. Я извиняюсь перед ним, там получается, что он с португальцами совершил больше всех технико-тактических действий – 91, при 21% брака. Это четвёрка.
С мексиканцами у него тоже больше всех технико-тактических действий, его оценка за этот матч – четвёрка. Я считаю, что вот эти две игры наиболее показательны для нашей сборной. И лучший игрок сборной России – Головин».
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Ну , а к защите трудно претензии предъявить, только притираются. Хотя "каратиста" Кудряшова судья с Мексикой пожалел, когда тот в первом тайме въехал шипами и прямой ногой в ступню Мексиканца. А так , он мог бы раньше Жиркова закончить матч.
Интересно, Головин сам вообще в курсе, что Бубнов ночами не спал и с женой считал его ТТД, а потом ещё и извинился?
Я вообще по всем трём матчам отметил бы именно Головина, Жиркова и Глушакова.
Джикия вроде не плох, но много грубил.Васин, ну тут работать надо.Кудряшов пытался везде успеть, но не всегда получалось то, что хотел.Самедов умный игрок, но медленный.Сммолов разочаровал.Смольникова вообще трогать не стоит.Бухаров просто столб.
Да, ещё ростовчанин местами радовал.Забыл фамилию.
В общем всё как всегда.Один или двое тащат за собой всех остальных.А остальные местами даже упираются.
Итак было видно кто тянул за собой сборную.
Это Головин.