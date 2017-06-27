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Дасаев: «Акинфеев сыграл плохо, но не вижу, кто способен его заменить»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Дасаев Ринат , Акинфеев Игорь
Сегодня, 07:42 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о выступлении голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Кубке Конфедераций:

«Конечно, наша команда на Кубке Конфедераций провалилась. Но не нужно лить на неё грязь. Необходимо спокойно проанализировать выступление сборной. А если говорить об Акинфееве, то он и в целом на турнире сыграл плохо, и в последнем матче серьёзно ошибся. Игорь то выручает, то пропускает необязательные мячи. Стабильности нет, и это волнует.

Могло ли всё сложиться по-другому если бы не его промах с Мексикой? Не думаю, что мы смогли бы одержать победу. Нашим футболистам не хватает мастерства, чтобы на равных биться даже с мексиканцами.

С чем связаны необъяснимые ошибки Акинфеева на крупных турнирах? Может быть, комплекс больших турниров. Я же не знаю, что у него в голове, не могу залезть туда, посмотреть и понять, почему так происходило. Должен ли он оставаться номером один и на ЧМ-2018? Тут бабка надвое сказала – можно и доверять, а можно кого-то искать. Последнее следует начинать при любом раскладе, ведь время Акинфеева всё равно пройдёт. Причём уже довольно скоро. Кто способен заменить его уже сейчас? Пока таких не вижу».

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что Акинфеев – вратарь очень высокого уровня.

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