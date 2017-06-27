Карпин: «Головин был хорош, но нашим Видалем его назвать нельзя»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил выступление полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина на Кубке Конфедераций:

«Конечно, многие матчи в составе ЦСКА, а также Евро-2016 пошли Головину на пользу с точки зрения опыта. Но прямо сейчас я не стал бы говорить, что он ведёт игру сборной, что Головин – наше всё. Спокойнее. Провёл хороший турнир, неплохо смотрелся в двух матчах, был одним из лучших. Но нашим Артуро Видалем его нельзя назвать. Был великолепен на Кубке Конфедераций? Да. Провёл турнир на хорошем уровне? Да. Должен прогрессировать? Да. А чемпионат мира всё покажет.

А кто тогда наше все? У нас нет такого футболиста. Нет Криштиану Роналду, Видаля или Алексиса Санчеса. Но в этом нет ничего страшного. У сборной Исландии на Евро-2016 тоже не было одной яркой звезды, но была хорошая команда. Наша сила тоже в команде».

Футбольный эксперт Александр Бубнов также высказался об игре Головина на Кубке Конфедераций, назвав его лучшим футболистом в составе сборной России.