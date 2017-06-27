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Карпин: «Акинфеев жил после прошлых промахов и, думаю, будет дальше жить»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Карпин Валерий , Акинфеев Игорь
Сегодня, 02:58 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Спартака» и экс-игрок сборной России Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» прокомментировал ошибку вратаря российской сборной Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017 с Мексикой (1:2):

«Во-первых, у Акинфеева уже были промахи – можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии. И, наверное, в играх с ЦСКА он тоже ошибался. Но Игорь справлялся, жил и, думаю, будет дальше жить. Но я никогда не был вратарём, никогда не стоял в воротах и не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение футбола из ворот.

После матча с Украиной, когда ошибся Филимонов, у нас была тишина в раздевалке, никто ни о чём в принципе не говорил. А дальше продолжаются тренировки, матчи, через работу всё это проходит».

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