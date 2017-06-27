Карпин: «Акинфеев жил после прошлых промахов и, думаю, будет дальше жить»

Бывший главный тренер «Спартака» и экс-игрок сборной России Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» прокомментировал ошибку вратаря российской сборной Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017 с Мексикой (1:2):

«Во-первых, у Акинфеева уже были промахи – можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии. И, наверное, в играх с ЦСКА он тоже ошибался. Но Игорь справлялся, жил и, думаю, будет дальше жить. Но я никогда не был вратарём, никогда не стоял в воротах и не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение футбола из ворот.

После матча с Украиной, когда ошибся Филимонов, у нас была тишина в раздевалке, никто ни о чём в принципе не говорил. А дальше продолжаются тренировки, матчи, через работу всё это проходит».