Газизов: «У „Уфы“ пока один новичок – Табидзе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы, связанные с трансферными делами клуба:

«Пока у нас один новичок. Центральный защитник Табидзе.

Переговоры с известным нападающим продолжаются. Делаем определённые шаги. Ведём диалог с клубом, которому он принадлежит. Надеюсь, всё у нас получится.

Правда ли, что „Зенит“ интересуется Обляковым? Я не хотел бы это комментировать. Дело в том, что Обляков очень перспективный футболист, который прогрессирует. Мы все надеемся, что через какое-то время он станет основным игроком сборной. А сейчас нужно меньше о нём говорить. Всё-таки медные трубы – сложный этап. Иван очень старательный парень. Нужно просто пожелать ему удачи.

Кто покинет „Уфу“ этим летом? Нам бы хотелось, чтобы некоторые ребята ушли в аренду для получения игровой практики. Нормальная история. Но называть фамилии я не буду, так как люди на трансфер не выставлены.

В „Спартаке“ очень хорошая школа. Нам интересны воспитанники этого клуба. По ряду ребят мы делали предложения, но не достигли договорённостей. Аренда игрока без права выкупа нас не интересует. Считаю, что этих игроков надо делать, вкладывать в них силы, чтобы в перспективе получить классных футболистов. А работать на другой клуб не очень выгодно. Здесь нужно понимать, что должен быть и коммерческий эффект. Мог ли оказаться в „Уфе“ Давыдов? Нет».

Газизов также сообщил, что «Уфа» подписала долгосрочный контракт с вратарём Александром Беленовым.