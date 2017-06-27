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Тульский «Арсенал» проиграл «Вольфсбергу»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Вольфсберг, Арсенал Т
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Тульский «Арсенал» под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича уступил австрийскому «Вольфсбергу» в товарищеском матче со счетом 1:2. Встреча проводилась в рамках подготовки к новому сезону. Единственный гол в составе туляков на третьей минуте забил Федерико Расич.

«Арсенал»: Левашов (Березин 66), Комбаров, Григалава, Хагуш (Денисов 66), Беляев (Иванов 66), Горбатенко (Рыжков 64), Берхамов (Ярмолицкий 65), Бурчану (Стеклов 65), Александров, Шевченко, Расич (Сикоев 64).

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