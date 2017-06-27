Эзатолахи присоединился к «Ростову» на сборе в Австрии

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи, который вторую часть прошлого сезона провел в «Анжи», где выступал на правах аренды, присоединился к «желто-синим» на тренировочном сборе в Австрии.

Отметим, что 20-летний хавбек прибыл в расположение команды лишь сейчас, так как помогал сборной Ирана оформлять путевку на чемпионат мира-2018.