Рейтинг@Mail.ru

Эзатолахи присоединился к «Ростову» на сборе в Австрии

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Межсезонье, Ростов, Эзатолахи Саид
Сегодня, 12:40 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи, который вторую часть прошлого сезона провел в «Анжи», где выступал на правах аренды, присоединился к «желто-синим» на тренировочном сборе в Австрии.

Отметим, что 20-летний хавбек прибыл в расположение команды лишь сейчас, так как помогал сборной Ирана оформлять путевку на чемпионат мира-2018.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
24 июня 2017
21:09 ЦСКА потерпел поражение от «Штурма» в контрольном матче 34
18:59 «Краснодар» разгромил ростовский СКА в контрольном матче 5
18:30 «Зенит» огласил стартовый состав на контрольный матч против «Лудогорца» 5
23 июня 2017
18:37 В ближайшие выходные ЦСКА сыграет со «Штурмом» и «Вардаром» 14
22 июня 2017
22:39 Сёмин: «Оборона - наша самая слабая линия» 1
21:31 «Локомотив» сыграл вничью с «Рударом» 1
20:57 «Урал» проиграл «Марибору» 5
19:44 «Спартак» обыграл «Чертаново» в контрольном матче 105
19:24 «СКА-Хабаровск» обыграл «Уфу» 10
21 июня 2017
21:46 Молло: «Когда хочешь играть в „Зените“, должен выкладываться на 200 процентов» 22
все материалы по этой теме
Турниры