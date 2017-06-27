30
«Манчестер Сити» оценил Ихеаначо в 25 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Лестер Сити, Суонси Сити, Ихеаначо Келечи
Сегодня, 21:16 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Сити» готов расстаться со своим нападающим Келечи Ихеаначо не меньше чем за 25 миллионов евро. На футболиста претендуют «Лестер» и «Суонси».
В минувшем сезоне Ихеаначо провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Другие материалы по теме:
21:11 Слухи «Севилья» готова купить Муньяина 0
20:31 Слухи «Тоттенхэм» заменит Уокера на Седрика 2
60
Или войдите через