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«Манчестер Сити» оценил Ихеаначо в 25 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Лестер Сити, Суонси Сити, Ихеаначо Келечи
Сегодня, 21:16 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Манчестер Сити» готов расстаться со своим нападающим Келечи Ихеаначо не меньше чем за 25 миллионов евро. На футболиста претендуют «Лестер» и «Суонси».

В минувшем сезоне Ихеаначо провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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