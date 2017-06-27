«Манчестер Сити» оценил Ихеаначо в 25 млн евро

«Манчестер Сити» готов расстаться со своим нападающим Келечи Ихеаначо не меньше чем за 25 миллионов евро. На футболиста претендуют «Лестер» и «Суонси».

В минувшем сезоне Ихеаначо провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.