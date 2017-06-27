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«Галатасарай» подтвердил факт переговоров с Гомисом
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Суонси Сити, Гомис Бафетимби
Сегодня, 21:29 | Источник: ФК "Галатасарай" | Редакция: Сергей Иванов
«Галатасарай» на своем официальном сайте подтвердил, что ведет переговоры с нападающим «Суонси» Бафетимби Гомисом. Прошлый сезон француз провел в аренде в «Марселе». Провансальцы хотели его выкупить, однако не так давно подтвердили, что не станут продолжать эти попытки, поскольку у Гомиса есть другой вариант.
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