«Галатасарай» подтвердил факт переговоров с Гомисом

«Галатасарай» на своем официальном сайте подтвердил, что ведет переговоры с нападающим «Суонси» Бафетимби Гомисом. Прошлый сезон француз провел в аренде в «Марселе». Провансальцы хотели его выкупить, однако не так давно подтвердили, что не станут продолжать эти попытки, поскольку у Гомиса есть другой вариант.