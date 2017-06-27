Лэмпард может возглавить «Оксфорд Юнайтед»

Экс-игрок лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Оксфорд Юнайтед». Этот футбольный клуб выступает в первой футбольной лиге Англии.

Лэмпард объявил о завершении карьеры футболиста в феврале текущего года. Последние полтора года Лэмпард выступал в MLS в «Нью-Йорк Сити».