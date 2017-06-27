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Лэмпард может возглавить «Оксфорд Юнайтед»
Соккер.Ру // Англия. Лига Один 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Оксфорд Юнайтед, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 21:26 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-игрок лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Оксфорд Юнайтед». Этот футбольный клуб выступает в первой футбольной лиге Англии.
Лэмпард объявил о завершении карьеры футболиста в феврале текущего года. Последние полтора года Лэмпард выступал в MLS в «Нью-Йорк Сити».
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