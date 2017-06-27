«Вердер» согласовал переход голкипера «Славии» Павленки

«Вердер» и пражская «Славия» договорились о трансфере голкипера Иржи Павленки.

25-летний вратарь сборной Чехии на этой неделе прилетит в Бремен, где пройдет медобследование и подпишет контракт с немецким клубом.

Напомним, что сегодня «Славия» подписала бывшего капитана «Зенита» Данни.