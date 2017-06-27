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«Вердер» согласовал переход голкипера «Славии» Павленки
Сегодня, 15:53 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь
«Вердер» и пражская «Славия» договорились о трансфере голкипера Иржи Павленки.
25-летний вратарь сборной Чехии на этой неделе прилетит в Бремен, где пройдет медобследование и подпишет контракт с немецким клубом.
Напомним, что сегодня «Славия» подписала бывшего капитана «Зенита» Данни.
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