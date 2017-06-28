Шишкин: «Претензий со стороны тренерского штаба сборной ко мне не было»

Игрок сборной России Роман Шишкин поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка Конфедераций против Португалии (0:1):

«Если говорить о матче с Португалией, то мы понимали, что выходим на поле против действующих чемпионов Европы, поэтому план на игру был скорее оборонительный. Моя основная позиция – в обороне, но, думаю, ни для кого не секрет, что я много выступал и на позиции опорного полузащитника, и матчи за „Краснодар“ в прошлом сезоне тому пример. Кстати, в „Спартаке“ при Станиславе Черчесове я тоже играл в опорной зоне.

Я понимал, что в матче с Португалией будет непросто – у соперника много индивидуально сильных игроков, в том числе в центре поля, а в таком составе - в паре с Глушаковым - мы появились на поле первый раз. В первом тайме не всё получалось, мы быстро пропустили, и ход игры диктовал переход на более атакующую тактику. Именно с этим связана моя замена. Претензий со стороны тренерского штаба ко мне не было, хотя, конечно, не снимаю с себя ответственности за результат.

Особое внимание, конечно, на себя забирал Криштиану Роналду, но с ним играли первоклассные партнёры, каждый из них способен решить исход матча в одиночку. Но во втором тайме, я считаю, мы смогли навязать борьбу, и подходы к воротам были, так что матч мог сложиться иначе».