30
«Саутгемптон» не собирается продавать Седрика Соареша и ван Дейка
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Соареш Седрик, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 16:09 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Саутгемптон» намерен удержать своих лидеров на следующий сезон.
Так, португальский защитник «святых» Седрик Соареш, которым интересуются «Тоттенхэм» и «Ювентус», не должен покинуть команду, поскольку клуб не хочет его отпускать.
То же самое относится и к капитану «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку, так что новый тренер клуба Маурисио Пеллегрино должен спокойно готовить команду к сезону.
Другие материалы по теме:
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 6
14:35 Слухи ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы 10
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 6
12:12 Слухи Снейдер близок к переходу в «Лос-Анджелес» 3
60
Или войдите через