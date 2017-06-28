«Саутгемптон» не собирается продавать Седрика Соареша и ван Дейка

«Саутгемптон» намерен удержать своих лидеров на следующий сезон.

Так, португальский защитник «святых» Седрик Соареш, которым интересуются «Тоттенхэм» и «Ювентус», не должен покинуть команду, поскольку клуб не хочет его отпускать.

То же самое относится и к капитану «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку, так что новый тренер клуба Маурисио Пеллегрино должен спокойно готовить команду к сезону.