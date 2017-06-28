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«Саутгемптон» не собирается продавать Седрика Соареша и ван Дейка

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Соареш Седрик, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 16:09 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

«Саутгемптон» намерен удержать своих лидеров на следующий сезон.

Так, португальский защитник «святых» Седрик Соареш, которым интересуются «Тоттенхэм» и «Ювентус», не должен покинуть команду, поскольку клуб не хочет его отпускать.

То же самое относится и к капитану «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку, так что новый тренер клуба Маурисио Пеллегрино должен спокойно готовить команду к сезону.

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