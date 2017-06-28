Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался

Нападающий «Кельна» Энтони Модесте не перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сделка считалась практически завершенной, а сам форвард уже прибыл в Китай, однако сегодня «Кельн» объявил, что клубы так и не смогли достичь соглашения. Контракт Модесте с «козлами» рассчитан до 2021 года.