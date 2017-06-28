30
Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Кельн, Тяньцзинь Ц, Модесте Энтони
Сегодня, 15:02 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Кельна» Энтони Модесте не перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сделка считалась практически завершенной, а сам форвард уже прибыл в Китай, однако сегодня «Кельн» объявил, что клубы так и не смогли достичь соглашения. Контракт Модесте с «козлами» рассчитан до 2021 года.
Другие материалы по теме:
14:35 Слухи ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы 7
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 6
12:12 Слухи Снейдер близок к переходу в «Лос-Анджелес» 3
60
Или войдите через